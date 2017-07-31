В Барнауле банкротят двойника крупнейшего завода

Барнаульская компания "Монтаж-Сервис+" требует признать банкротом ООО "Алтайский завод ячеистого бетона". Информация об этом содержится в базе Арбитражного суда региона.
Заявление было подано 27 июля 2017 года. Сейчас оно рассматривается в первой инстанции, а сумма исковых требований не раскрывается.
Деятельность компании "Монтаж-Сервис+" связана с металлоконструкциями для сооружений, обслуживанием систем водоснабжения, канализации, отопления в Барнауле.
Обновлено от 15.18:
В публикации идет речь об ООО "Алтайский завод ячеистого бетона", которое не имеет официального отношения к АО "Алтайский завод ячеистого бетона" — крупнейшему производителю газобетона в Алтайском крае. Предприятия имеют разных учредителей и располагаются по разным адресам.
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