В Барнауле банкротят двойника крупнейшего завода

Заявление было подано 27 июля 2017 года. Сейчас оно рассматривается в первой инстанции, а сумма исковых требований не раскрывается.

Деятельность компании "Монтаж-Сервис+" связана с металлоконструкциями для сооружений, обслуживанием систем водоснабжения, канализации, отопления в Барнауле.

Обновлено от 15.18:

В публикации идет речь об ООО "Алтайский завод ячеистого бетона", которое не имеет официального отношения к АО "Алтайский завод ячеистого бетона" — крупнейшему производителю газобетона в Алтайском крае. Предприятия имеют разных учредителей и располагаются по разным адресам.