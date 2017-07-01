В Барнауле из-за грозы без электричества остались 40 тысяч человек

1 июля после 20.00 в Барнауле 40 тыс. жителей остались без электричества из-за сильной грозы.
"Сбой энергоснабжения произошел из-за грозы, на ТЭЦ-3 выведено из строя спецоборудование. По нашим данным, в Барнауле пока остаются без электричества около 40 тыс. человек", — цитирует ТАСС пресс-службу энергоснабжающей организации "Алтайэнерго" — филиала ПАО "МРСК Сибири".
На данный момент для ликвидации последствий и восстановления энергоснабжения принято решение о переходе на особый режим работы.
Точечные отключения электричества происходят по всей территории Алтайского края из-за непогоды, однако точное количество населенных пунктов установить не удается, пишут "Известия".
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