В Барнауле из-за грозы без электричества остались 40 тысяч человек

"Сбой энергоснабжения произошел из-за грозы, на ТЭЦ-3 выведено из строя спецоборудование. По нашим данным, в Барнауле пока остаются без электричества около 40 тыс. человек", — цитирует ТАСС пресс-службу энергоснабжающей организации "Алтайэнерго" — филиала ПАО "МРСК Сибири".

На данный момент для ликвидации последствий и восстановления энергоснабжения принято решение о переходе на особый режим работы.

Точечные отключения электричества происходят по всей территории Алтайского края из-за непогоды, однако точное количество населенных пунктов установить не удается, пишут "Известия".