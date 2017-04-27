В Барнауле директор протезного предприятия вымогала у подчинённых взятки

СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора "Барнаульского протезно-ортопедического предприятия". Женщину обвиняют в неоднократном получении взяток в крупном размере и с вымогательством, коммерческом подкупе в значительном размере, сопряженном с вымогательством, и растрате в крупном размере с использованием служебного положения.
По данным следствия, в период с 2013 по 2015 год обвиняемая, движимая корыстными побуждениями, систематически требовала от своих подчиненных деньги в качестве взятой и коммерческого подкупа с их разовых и иных премий, а также ежемесячной доплаты за совмещение должностей. В случае отказа она угрожала дисциплинарными взысканиями, лишением различных видов материального стимулирования, увольнением с работы и препятствием к дальнейшему трудоустройству.
В результате преступных действий обвиняемая незаконно получила от пяти сотрудниц более 580 тысяч рублей. Деньги поступали в принадлежавшую ей "черную кассу", приходные и расходные операции по которой не отражались в бухгалтерском учете предприятия. Эти деньги она использовала по своему усмотрению.
Кроме того, следствие установило, что директор, используя свое служебное положение, неоднократно крала вверенные ей деньги предприятия. Хищение осуществлялось путем растраты, в том числе по фиктивным документам под видом якобы приобретения у сторонних лиц части обнаруженных в ходе инвентаризации материалов для изготовления протезов и ортезов, а также необоснованного получения надбавки за стаж работы, премий и иных видов материального стимулирования, составления фиктивных договоров на выполнение работ ее близким родственником и знакомыми. Полученные незаконно денежные средства директор растрачивала как в свою пользу, так и в пользу близкого родственника. Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей.
В ходе кропотливой работы СУ СКР по Алтайскому краю и УФСБ по региону удалось доказать 9 эпизодов преступной деятельности. Женщину заключили под стражу.
Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.
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