В Барнауле более 30 человек тушили жилой дом

Сообщение о пожаре поступило в 01.53. Потушить дом удалось спустя получаса. В результате пожара никто не пострадал.

Огонь повредил чердачные перекрытия, вещи, мебель, кровлю и стены.

На оперативное событие реагировали от РСЧС 31 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекли 25 человек личного состава и 8 единиц техники.