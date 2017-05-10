В Барнауле более 30 человек тушили жилой дом

Ночью, 10 мая, в барнаульском поселке Спутник горел жилой дом. Его тушили более 30 человек. Как рассказали altapress.ru в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при монтаже электрооборудования.
Сообщение о пожаре поступило в 01.53. Потушить дом удалось спустя получаса. В результате пожара никто не пострадал.
Огонь повредил чердачные перекрытия, вещи, мебель, кровлю и стены.
На оперативное событие реагировали от РСЧС 31 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекли 25 человек личного состава и 8 единиц техники.
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