В Барнауле более 400 домов до сих пор не получили газ после ДТП

В такой ситуации требуется индивидуальное подключение каждого объекта. За день газовикам удалось ввести в систему 1 575 домов, чуть больше 400 пока остаются без газа. Работы продолжат сегодня.

Напомним, работа газовой магистрали была нарушена из-за ДТП в понедельник, 17 июня. Автомобиль врезался в газовый узел и взорвался.