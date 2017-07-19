В Барнауле более 400 домов до сих пор не получили газ после ДТП

В Барнауле завершили ремонтные работы на газопроводе в районе пересечения улиц Антона Петрова и Просторной. В систему запустили газ и начали поэтапное подключение потребителей, сообщает мэрия.
В такой ситуации требуется индивидуальное подключение каждого объекта. За день газовикам удалось ввести в систему 1 575 домов, чуть больше 400 пока остаются без газа. Работы продолжат сегодня.
Напомним, работа газовой магистрали была нарушена из-за ДТП в понедельник, 17 июня. Автомобиль врезался в газовый узел и взорвался.
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