В Барнауле более 400 домов до сих пор не получили газ после ДТП

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Сегодня, 14:04.
Жизнь

В Барнауле завершили ремонтные работы на газопроводе в районе пересечения улиц Антона Петрова и Просторной. В систему запустили газ и начали поэтапное подключение потребителей, сообщает мэрия.

Газ.
Газ. Фото: СС0.

В такой ситуации требуется индивидуальное подключение каждого объекта. За день газовикам удалось ввести в систему 1 575 домов, чуть больше 400 пока остаются без газа. Работы продолжат сегодня.

Напомним, работа газовой магистрали была нарушена из-за ДТП в понедельник, 17 июня. Автомобиль врезался в газовый узел и взорвался.

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