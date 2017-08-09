В Барнауле больше часа тушили горящий склад

Вечером 8 августа в Барнауле загорелось складское помещение. Пожар смогли потушить только через час, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 20.44. Локализовали пожар через 46 минут, а еще через 14 минут ликвидировали.
На тушение пожара выезжали 22 сотрудника МЧС и восемь единиц спецтехники.
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