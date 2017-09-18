В Барнауле будут судить девушку за экстремистские картинки

Следователи Индустриального района Барнаула завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летней местной жительницы, которую обвиняют в призывах к экстремизму и возбуждении вражды. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, с февраля по март 2017 года девушка размещала на своей странице в одной из социальных сетей изображения с текстами, содержащими признаки побуждения к совершению враждебных (насильственных) действий против представителей других религиозных и национальных групп. Придерживаясь националистических идей, девушка знала, что посторонние люди смогут увидеть эти картинки.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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