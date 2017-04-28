В Барнауле двое мужчин уговорили женщину обвинить знакомого в изнасиловании

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Александра Морозова, в отдел полиции обратилась женщина, написав заявление об изнасиловании. В ходе следствия было установлено, что мужчина каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершал. Таким способом ему решили отомстить двое знакомых, которые уговорили женщину написать заявление, а также подготовили и искусственно создали доказательства его вины.

Организаторов ложного доноса заключили под стражу. Расследование продолжается.