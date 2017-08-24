В Барнауле будут судить фокусника-"гастролёра", который обманывал продавцов магазинов

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Жанна Гнетова, мужчина подходил к продавцам с пятитысячной купюрой и просил какой-нибудь недорогой товар. Когда ему давали сдачу, он переспрашивал стоимость покупки, и "вспоминал", что у него с собой есть мелкие купюры. Нужную сумму он отдавал продавцу вместе со сдачей, и забирал крупную купюру. В это время он каким-то волшебным образом утаивал часть сдачи так, что продавцы ничего не замечали. За раз ему удавалось поживиться 2-3 тысячами рублей.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему уже вынесли заочный приговор в одном из российских регионов — 2,5 года лишения свободы за 8 эпизодов мошенничества. В Барнауле ему увеличат этот срок.