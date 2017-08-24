В Барнауле будут судить фокусника-"гастролёра", который обманывал продавцов магазинов

В Барнауле поймали мошенника-"гастролёра", который при помощи ловкости рук обманывал продавцов магазинов. Мужчина успел натворить дел в Кировской, Вологодской, Архангельской областях и Чувашии перед тем, как приехал в Алтайский край.
Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Жанна Гнетова, мужчина подходил к продавцам с пятитысячной купюрой и просил какой-нибудь недорогой товар. Когда ему давали сдачу, он переспрашивал стоимость покупки, и "вспоминал", что у него с собой есть мелкие купюры. Нужную сумму он отдавал продавцу вместе со сдачей, и забирал крупную купюру. В это время он каким-то волшебным образом утаивал часть сдачи так, что продавцы ничего не замечали. За раз ему удавалось поживиться 2-3 тысячами рублей.
Сейчас мужчина находится под стражей. Ему уже вынесли заочный приговор в одном из российских регионов — 2,5 года лишения свободы за 8 эпизодов мошенничества. В Барнауле ему увеличат этот срок.
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