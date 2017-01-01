В Барнауле будут судить 50-летнюю женщину, которая предлагала свои услуги у здания УФМС

975
Сегодня, 14:53.
Происшествия

Сотрудники полиции Барнаула задержали 50-летнюю местную жительницу, которая в течение недели фиктивно поставила на регистрационный учёт в собственном доме 22 иностранных гражданина. Женщина знакомилась с мигрантами у здания УФМС и предлагала им свои услуги.

Мигранты.
Мигранты. Фото: 22.мвд.рф.

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, дом, где фиктивно регистрировались граждане, расположен в поселке Бельмесево. Как оказалось, иностранцы даже не собирались проживать по этому адресу. Подозреваемая призналась в содеянном. В настоящее время в полиции проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства женщине грозит наказание от штрафа до лишения свободы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
Loading...