В Барнауле будут судить 50-летнюю женщину, которая предлагала свои услуги у здания УФМС

Сотрудники полиции Барнаула задержали 50-летнюю местную жительницу, которая в течение недели фиктивно поставила на регистрационный учёт в собственном доме 22 иностранных гражданина. Женщина знакомилась с мигрантами у здания УФМС и предлагала им свои услуги.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, дом, где фиктивно регистрировались граждане, расположен в поселке Бельмесево. Как оказалось, иностранцы даже не собирались проживать по этому адресу. Подозреваемая призналась в содеянном. В настоящее время в полиции проводится проверка всех обстоятельств происшествия.
За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства женщине грозит наказание от штрафа до лишения свободы.
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