В Барнауле будут судить 50-летнюю женщину, которая предлагала свои услуги у здания УФМС

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, дом, где фиктивно регистрировались граждане, расположен в поселке Бельмесево. Как оказалось, иностранцы даже не собирались проживать по этому адресу. Подозреваемая призналась в содеянном. В настоящее время в полиции проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства женщине грозит наказание от штрафа до лишения свободы.