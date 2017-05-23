В Барнауле будут судить парня за распространение наркотиков

В Барнауле завершили расследование уголовного дела в отношении парня, которого обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в составе группы, сообщает пресс-служба прокураторы города
По данным следствия, в 2015 году парень создал организованную группу из трех человек для незаконного сбыта наркотиков.
В конце апреля прошлого года члены организованной группы получили на банковскую карту деньги в сумме 2 тыс. рублей от заказчика. После этого парни встретили с "потребителем" на правом берегу Оби, где передали 0,6 грамма марихуаны. Позже покупатель добровольно сдал сотрудникам полиции
Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя Барнаула в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой).
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