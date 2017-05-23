В Барнауле будут судить парня за распространение наркотиков

По данным следствия, в 2015 году парень создал организованную группу из трех человек для незаконного сбыта наркотиков.

В конце апреля прошлого года члены организованной группы получили на банковскую карту деньги в сумме 2 тыс. рублей от заказчика. После этого парни встретили с "потребителем" на правом берегу Оби, где передали 0,6 грамма марихуаны. Позже покупатель добровольно сдал сотрудникам полиции

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя Барнаула в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой).