В Барнауле будут судить мужчину за смерть подчинённого от ожогов

Барнаульский следственный отдел на транспорте ЗССУ СКР завершил расследование уголовного дела в отношении работника Барнаульского района водных путей и судоходства. Мужчину обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
По данным следствия, в 2013 году обвиняемый допустил работника к самостоятельному проведению газорезательных работ по демонтажу оборудования без обучения и прохождения инструктажей, а также без проверки наличия у него средств пожаротушения, противопожарной защиты и спецодежды.
В ходе проведения работ на потерпевшем загорелась одежда. Он получил ожоги кожи лица, шеи, конечностей и туловища общей площадью 50% поверхности тела. От полученных повреждений потерпевший скончался в лечебном учреждении.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
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