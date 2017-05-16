В Барнауле будут судить мужчину за смерть подчинённого от ожогов

По данным следствия, в 2013 году обвиняемый допустил работника к самостоятельному проведению газорезательных работ по демонтажу оборудования без обучения и прохождения инструктажей, а также без проверки наличия у него средств пожаротушения, противопожарной защиты и спецодежды.

В ходе проведения работ на потерпевшем загорелась одежда. Он получил ожоги кожи лица, шеи, конечностей и туловища общей площадью 50% поверхности тела. От полученных повреждений потерпевший скончался в лечебном учреждении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.