В Барнауле будут судить женщину, которая поколотила полицейского

По версии следствия, в феврале 2017 г. старший оперуполномоченный попытался пресечь противоправные действия пьяной женщины и попросил ее пройти с ним в отдел полиции, но женщина отказалась. По данным полиции, она напала на мужчину и ударила его кулаками как минимум 25 раз.

Уголовное дело против женщины направлено в суд.