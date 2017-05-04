В Барнауле будут судить женщину, которая поколотила полицейского

В Барнауле будут судить местную жительницу которая, будучи пьяной, напала с кулаками на сотрудника полиции. Об этом сообщает краевая прокуратура.
По версии следствия, в феврале 2017 г. старший оперуполномоченный попытался пресечь противоправные действия пьяной женщины и попросил ее пройти с ним в отдел полиции, но женщина отказалась. По данным полиции, она напала на мужчину и ударила его кулаками как минимум 25 раз.
Уголовное дело против женщины направлено в суд.
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