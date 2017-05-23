В Барнауле частный дом тушили 29 человек

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Сегодня, 09:58.
Происшествия

В Барнауле в поселке Березовка от огня пострадали деревянные дом и надворные постройки под от одной крышей. Как сообщили altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, предварительного причина пожара — неосторожное обращение с огнем. 

Пожар в Барнауле. 23 мая.
Пожар в Барнауле. 23 мая. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 00:24. Потушить огонь удалось примерно через час. 

Площадь возгорния составила 100 кв.метров. От огня пострадали дом и надворные постройки. Пострадавших нет. 

На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС 29 человек и 9 единиц техники.

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