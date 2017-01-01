В Барнауле 37 человек тушили частный дом

Вечером 19 февраля в Центральном районе Барнаула произошел крупный пожар. Огонь объял частный дом и надворные постройки.
Как сообщили в краевом главке МЧС, сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 20.32. Через полчаса пожар удалось локализовать. Еще через 10 минут полностью потушить.
На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 37 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 28 человек личного состава и 8 единицы техники.
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