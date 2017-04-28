В Барнауле 25 человек тушили квартиру в многоэтажном доме

Как сообщает МЧС России по Алтайскому краю, сигнал о пожаре поступил в 05:06 по местному времени. Горел в многоквартирный жилой дом.

В 05:16 пожар был локализован, в 05:21 ликвидирован. На происшествие выезжали 25 человек и 9 единиц техники.