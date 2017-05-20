Фотофакты. В Барнауле десантники провели митинг в поддержку верховного главнокомандующего

Митинг в поддержку верховного главнокомандующего в Барнауле. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Митинг в поддержку верховного главнокомандующего в Барнауле. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Митинг в поддержку верховного главнокомандующего в Барнауле. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Митинг в поддержку верховного главнокомандующего в Барнауле. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Митинг в поддержку верховного главнокомандующего в Барнауле. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Митинг в поддержку верховного главнокомандующего в Барнауле. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Митинг в поддержку верховного главнокомандующего в Барнауле. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Митинг в поддержку верховного главнокомандующего в Барнауле. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Митинг в поддержку верховного главнокомандующего в Барнауле. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Митинг в поддержку верховного главнокомандующего в Барнауле. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru

Инициаторами выступили Союз десантников России, общественная организация "Казаки Сибири", Союз ветеранов Афганистана, "Региональное боевое братство" и клуб смешанных единоборств "Лидер".

По словам казачьего атамана Сергея Рычкова, десантников Вячеслава Кравченко и Сергея Сошникова, верховный главнокомандующий сегодня, как никогда, нуждается в поддержке воинского братства и всего общества. Только объединив усилия власти и народа, можно эффективно бороться с коррупцией,террором и внешними угрозами считают участники митинга.