Фотофакты. В Барнауле десантники провели митинг в поддержку верховного главнокомандующего

Сегодня в Барнауле прошел митинг в поддержку президента России Владимира Путина. На площади Советов собрались более 40 человек.
Митинг в поддержку верховного главнокомандующего в Барнауле. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru
Митинг в поддержку верховного главнокомандующего в Барнауле. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru
Митинг в поддержку верховного главнокомандующего в Барнауле. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru
Митинг в поддержку верховного главнокомандующего в Барнауле. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru
Митинг в поддержку верховного главнокомандующего в Барнауле. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru
Митинг в поддержку верховного главнокомандующего в Барнауле. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru
Митинг в поддержку верховного главнокомандующего в Барнауле. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru
Митинг в поддержку верховного главнокомандующего в Барнауле. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru
Митинг в поддержку верховного главнокомандующего в Барнауле. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru
Митинг в поддержку верховного главнокомандующего в Барнауле. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru
Инициаторами выступили Союз десантников России, общественная организация "Казаки Сибири", Союз ветеранов Афганистана, "Региональное боевое братство" и клуб смешанных единоборств "Лидер".
По словам казачьего атамана Сергея Рычкова, десантников Вячеслава Кравченко и Сергея Сошникова, верховный главнокомандующий сегодня, как никогда, нуждается в поддержке воинского братства и всего общества. Только объединив усилия власти и народа, можно эффективно бороться с коррупцией,террором и внешними угрозами считают участники митинга.
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