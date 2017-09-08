Барнаульцы остались без газа из-за строительства малаховского кольца рядом с "Ашаном"

В конце августа компания "Русьэнерго" разослала потребителям сообщения о том, что подачу газа временно прекратят из-за строительства кольца на перекрестке улиц Малахова и Власихинской. Из-за расширения проезжей части пришлось перенести газораспределительный узел. Все работы по переносу уже завершили, но подачу газа не возобновили из-за бюрократически проволочек.

Местная жительница Елена Краскова рассказала журналистам, что жители окрестных домов страдают потому что отключение совпало по времени с резким похолоданием, а отопительные системы работают на газе. "Дома холодно. Мы спим в кофтах, а у нас дети маленькие", — рассказала Краскова.

Читатели altapress.ru, которые живут в этом микрорайоне, подтвердили, что уже неделю остаются без газа. "Особенно тяжело тем, у кого плиты на газе: люди элементарно не могут приготовить еду. Мы и другие жители микрорайона обращались к поставщику и в администрацию. Однако все перекладывают вину друг на друга и вообще предлагают нам самим решать вопрос с застройщиком кольца", — рассказала altapress.ru Лидия К.

В "Русьэнерго" Красковой и "Нашим новостям" не смогли сказать точную дату возобновления подачи газа. В администрации города пояснили, что компания, которая занималась переносом узла, не смогла вовремя сдать необходимую документацию. Сейчас эти бумаги согласовывают с "Русьэнерго" и инспекцией Ростехнадзора. Власти обещают подать газ 8 сентября. Однако жители улицы Фурманова на всякий случай запасаются газовыми баллонами.

Строительство транспортного кольца на перекрестке улиц Малахова и Власихинской началось в конце июля. Проведение работ рассчитано на три года. Основной объем планируется сделать в этом сезоне: дорожники построят транспортное кольцо с четырехполосным движением, перенесут трамвайные пути и коммуникации, уложат нижний слой дорожного покрытия.