В Барнауле девушка по ночам рисовала на домах нацистскую символику

Полиция задержала в Барнауле 19-летнюю девушку, которая по ночам наносила на здание нацистскую символику и лозунги. Рисунки появились через день после празднования 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ночь с 10 на 11 мая 2017 года на здании кафе на проспекте Ленина появились изображения нацистской символики, а также националистические лозунги. Кто-то нанес их с помощью аэрозольного баллона и черной краской. Рисунки затерли, но через неделю на этом же месте они появились вновь.
Сотрудники центра по противодействию экстремизма установили, что запрещенную символику рисовала местная жительница 1997 года рождения.
За "пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики" суд Железнодорожного района назначил ей два штрафа на сумму 3 тыс. рублей.
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