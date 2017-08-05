В Барнауле дополнительно благоустроят еще 12 дворов

Общественная комиссия по благоустройству Барнаула отобрала еще 11 дворов, которые отремонтируют в этом году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год", помимо основных дворовых территорий в списке, благоустроят еще 12:
В Октябрьском районе:
- ул.Г.Титова, 10;
- пр-кт Комсомольский, 107;
- ул.Шевченко, 52а;
- ул.Г.Титова, 42;
- ул.Г.Титова, 44;
В Железнодорожном районе:
- ул.Молодежная, 62;
- пр-кт Красноамейский, 116;
В Центральном районе:
- пр-кт Красноармейский, 63;
В Индустриальном районе:
- ул.Георгиева, 5;
- Павловский Тракт, 213;
- ул.Панфиловцев, 11;
- ул.Солнечная Поляна, 35.
Благоустройство еще 12 дворовых территорий стало возможным благодаря, тому, что во время электронного аукциона произошло снижение цены контракта на 16%, то есть получилась экономия в 25,5 млн рублей.
По словам главы администрации Барнаула Сергея Дугина, заявки на участие в программе дворового благоустройства в следующем году можно готовить уже сейчас.
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