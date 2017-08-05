В Барнауле дополнительно благоустроят еще 12 дворов

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Сегодня, 10:26.
Жизнь

Общественная комиссия по благоустройству Барнаула отобрала еще 11 дворов, которые отремонтируют в этом году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Благоустройство двора.
Благоустройство двора. Фото: Михаил Хаустов.

В рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год", помимо основных дворовых территорий в списке, благоустроят еще 12:

В Октябрьском районе: 

  • ул.Г.Титова, 10;
  • пр-кт Комсомольский, 107; 
  • ул.Шевченко, 52а; 
  • ул.Г.Титова, 42; 
  • ул.Г.Титова, 44; 

В Железнодорожном районе: 

  • ул.Молодежная, 62; 
  • пр-кт Красноамейский, 116;

В Центральном районе:

  • пр-кт Красноармейский, 63;

В Индустриальном районе: 

  • ул.Георгиева, 5;
  • Павловский Тракт, 213; 
  • ул.Панфиловцев, 11;
  • ул.Солнечная Поляна, 35.

Благоустройство еще 12 дворовых территорий стало возможным благодаря, тому, что во время электронного аукциона произошло снижение цены контракта на 16%, то есть получилась экономия в 25,5 млн рублей. 

По словам главы администрации Барнаула Сергея Дугина, заявки на участие в программе дворового благоустройства в следующем году можно готовить уже сейчас.

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