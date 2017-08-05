В Барнауле дополнительно благоустроят еще 12 дворов

В рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год", помимо основных дворовых территорий в списке, благоустроят еще 12:



В Октябрьском районе:

ул.Г.Титова, 10;

пр-кт Комсомольский, 107;

ул.Шевченко, 52а;

ул.Г.Титова, 42;

ул.Г.Титова, 44;

В Железнодорожном районе:

ул.Молодежная, 62;

пр-кт Красноамейский, 116;

В Центральном районе:

пр-кт Красноармейский, 63;

В Индустриальном районе:

ул.Георгиева, 5;

Павловский Тракт, 213;

ул.Панфиловцев, 11;

ул.Солнечная Поляна, 35.

Благоустройство еще 12 дворовых территорий стало возможным благодаря, тому, что во время электронного аукциона произошло снижение цены контракта на 16%, то есть получилась экономия в 25,5 млн рублей.

По словам главы администрации Барнаула Сергея Дугина, заявки на участие в программе дворового благоустройства в следующем году можно готовить уже сейчас.