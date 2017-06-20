В Барнауле дорожники ремонтируют переезд без остановки трамвайных маршрутов №1 и №4

В Барнауле с 16 июня из-за реконструкции трамвайного переезда перекрыто движение транспорта по улице Молодежной на пересечении с пр.Красноармейским.

Дорожникам удалось оптимизировать процесс ремонтных работ и продолжить реконструкцию с сохранением движения трамваев по прежним маршрутам.



Движение автомобильного транспорта по-прежнему остается закрытым, изменен маршрут автобуса №33. Работы планируется завершить до 1 июля, говорится в сообщении пресс-центра администрации Барнаула.