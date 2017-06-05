В Барнауле два месяца не будут действовать школьные и студенческие проездные

В летние каникулы, с 1 июля по 31 августа, приостанавливается действие транспортных карт школьников и студентов. Пополнить карту и воспользоваться ей будет невозможно, сообщает официальный сайт города.
Снова действовать карта начнет с 1 сентября. Для этого надо будет пополнить её баланс в период с 15 августа по 15 сентября.
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