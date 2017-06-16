В Барнауле два молодых рецидивиста ограбили посетителя бара

Двух подозреваемых в грабеже молодых людей 1990 и 1988 годов рождения задержали барнаульские полицейские.
Накануне вечером у одного из баров на улице Попова двое мужчин отобрали у 25-летнего горожанина деньги, обручальное кольцо, серебряную цепочку, часы и скрылись с места преступления, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
Оперативники по подозрению в совершении этого грабежа задержали двух барнаульцев, ранее уже неоднократно судимых. Мужчин заключили под стражу и проверяют на причастность к совершению других подобных преступлений.
Все похищенное удалось изъять и вернуть потерпевшему.
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