В Барнауле дважды оштрафовали мотоциклиста, который пытался убежать от ДПС

В Барнауле оштрафовали мотоциклиста, который пытался уйти от погони ДПС. Мужчина получил два штрафа.
Погоня с участием мотоциклиста произошла 23 апреля 2017. Сотрудники ГИБДД на Речном вокзале заметили мотоцикл без регистрационного знака, который не выполнил требование остановиться и попытался уйти от полицейских по проспекту Ленина. Преследование проходило по проспекту Ленина, ул. Молодежной, пр. Красноармейскому, пр. Строителей, пер. Ядринцева, опять по пр. Красноармейскому и т.д. Водителя мотоцикла задержали, когда совершил ДТП и снова попытался скрыться.
В ходе движения мотоциклист не менее 8 раз проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. За это его оштрафовали на 5000 рублей, сообщила секретарь судебного участка №2 Железнодорожного района Барнаула Олеся Усачева.
Кроме того, уходя от преследования, мотоциклист выехал на полосу встречного движения, нарушив при этом двойную сплошную линию разметки. За это его также оштрафовали в размере 5000 руб.
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