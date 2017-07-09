В Барнауле две иномарки пострадали на "несчастливом" перекрестке

В Барнауле в ночь с 8 на 9 июля на перекрестке улицы Молодежная и проспекта Ленина две иномарки пострадали в результате аварии.
ДТП на пересечении ул. Молодежной и пр. Ленина в Барнауле. Фото: Barnaul22, Артем Барухин.
ДТП на пересечении ул. Молодежной и пр. Ленина в Барнауле. Фото: Barnaul22, Артем Барухин.
Как сообщают подписчики паблика Барнаул22, водитель Тойота Виста, видимо, не справился с управлением и врезался в ограждение. Вторая машина - Тойота Марк2, которая в это время ехала по улице Молодежной, также получила повреждения. По предварительной информации, есть пострадавшие.
По мнению автомобилистов, перекресток ул. Молодежная - пр. Ленина, один из самых "несчастливых" и аварийных в Барнауле.
Подробности ДТП пока неизвестны.
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