В Барнауле две иномарки пострадали на "несчастливом" перекрестке

ДТП на пересечении ул. Молодежной и пр. Ленина в Барнауле. Фото: Barnaul22, Артем Барухин. ДТП на пересечении ул. Молодежной и пр. Ленина в Барнауле. Фото: Barnaul22, Артем Барухин.

Как сообщают подписчики паблика Барнаул22, водитель Тойота Виста, видимо, не справился с управлением и врезался в ограждение. Вторая машина - Тойота Марк2, которая в это время ехала по улице Молодежной, также получила повреждения. По предварительной информации, есть пострадавшие.

По мнению автомобилистов, перекресток ул. Молодежная - пр. Ленина, один из самых "несчастливых" и аварийных в Барнауле.

Подробности ДТП пока неизвестны.