В Барнауле две недели разыскивают пропавшего пенсионера

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Сегодня, 13:01.
Жизнь

В Барнауле пропал 64-летний Анатолий Чебан. О его местонахождении ничего неизвестно с 16 июля. Волонтеры отряда "Лиза Алерт" предупреждают, что мужчина может быть дезориентирован.

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Пропал Анатолий Чебан.
Пропал Анатолий Чебан.
Приметы:

  • рост 180 см,
  • худощавого телосложения,
  • волосы тёмные с сединой,
  • глаза карие.

Был одет:

  • неизвестно.

Особые приметы:

  • носит очки,
  • короткая борода.

О местонахождении пропавших можно сообщить по телефону 02 (102) или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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