В Барнауле две недели разыскивают пропавшего пенсионера

В Барнауле пропал 64-летний Анатолий Чебан. О его местонахождении ничего неизвестно с 16 июля. Волонтеры отряда "Лиза Алерт" предупреждают, что мужчина может быть дезориентирован.

Пропал Анатолий Чебан. рост 180 см,

худощавого телосложения,

волосы тёмные с сединой,

глаза карие. Был одет: неизвестно. Особые приметы: носит очки,

короткая борода. О местонахождении пропавших можно сообщить по телефону 02 (102) или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).