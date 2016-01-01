В Барнауле двое горожан незаконно "сливали" детализацию звонков абонентов по заказу

По версии следствия, один из обвиняемых, руководствуясь корыстными побуждениями, за денежное вознаграждение помогал лицам, желающим незаконно получить детализацию телефонных переговоров абонентов. Для этого он позвал "на дело" одну из сотрудниц сотовой компании, которая имела доступ к информационным и техническим ресурсам.

В свою очередь сотрудница сотовой компании, используя служебную базу, входила в программу для обслуживания клиентов со служебного компьютера под своей учетной записью, получала доступ к конфиденциальной информации абонента и передавала ее организатору преступления. За это он платил ей посредством электронных платежей.

За совершение указанного преступления участникам преступной группы грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет.