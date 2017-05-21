В Барнауле двое работников свалки устроили поножовщину

Как сообщила altapress.ru помощник прокурора Ленинского района Барнаула Светлана Крамар, коллеги решили выпить после работы и в ходе посиделок поссорились. Женщина в пылу ярости схватила нож и ранила мужчину в колено.

Пострадавший сразу не ответил ей, но затаил обиду и через некоторое время отомстил: тоже взял нож и воткнул его ей в подмышечную область. Женщину госпитализировали. Медики констатировали тяжкий вред здоровью.

В суде потерпевшая просила строго не наказывать подсудимого, так как она сама виновата. Суд, приняв во внимание все обстоятельства случившегося, назначил мужчине наказание в виде 4-х лет лишения свободы условно с ипытательным сроком на аналогичный срок. Дело о причинение легкого вреда его здоровью со стороны женщины направили в суд.