В Барнауле двое работников свалки устроили поножовщину

В Барнауле осудили мужчину за причинение тяжкого вреда здоровью своей коллеги. Женщину в свою очередь будут судить за причинение легкого вреда его здоровью. Фигуранты вместе работали на свалке и устроили поножовщину.
Как сообщила altapress.ru помощник прокурора Ленинского района Барнаула Светлана Крамар, коллеги решили выпить после работы и в ходе посиделок поссорились. Женщина в пылу ярости схватила нож и ранила мужчину в колено.
Пострадавший сразу не ответил ей, но затаил обиду и через некоторое время отомстил: тоже взял нож и воткнул его ей в подмышечную область. Женщину госпитализировали. Медики констатировали тяжкий вред здоровью.
В суде потерпевшая просила строго не наказывать подсудимого, так как она сама виновата. Суд, приняв во внимание все обстоятельства случившегося, назначил мужчине наказание в виде 4-х лет лишения свободы условно с ипытательным сроком на аналогичный срок. Дело о причинение легкого вреда его здоровью со стороны женщины направили в суд.
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