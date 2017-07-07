В Барнауле "Единая Россия" ведет подготовку к конференции

В четверг, 6 июля собрание первички прошло в п. Южный. Помимо южан, на нем присутствовали жители поселков Сибирская Долина и Бельмесёво. От Местного политсовета Барнаульского местного отделения партии перед собравшимися выступил победитель Предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы седьмого созыва Александр Ельников. Он рассказал партийцам о своей программе по улучшению качества жизни жителей пригорода, в частности, остановился на развитии физкультурно-спортивного направления.

"Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений позволит развивать новые направления в спорте. Например, уже есть проект строительства нового спортивного зала на 3000 квадратных метров на базе спортивной школы "Рубин". В случае его реализации, занятия спортом и физкультурой станут более доступными для жителей пригорода", - считает Александр Ельников.

В целом, по мнению Ельникова, развивать пригородную зону Барнаула необходимо комплексно - строить и ремонтировать дороги, усилить транспортную инфраструктуру новыми маршрутами, восстановить ливневую канализацию и уличное освещения, контролировать управляющие компании в вопросах завышения тарифов. Но есть в планах и конкретные меры для каждого из поселков – возрождение и сохранение зеленых зон, скверов, бульваров и в том числе зон отдыха в районе озер в поселках Черницк, Южный и Лебяжье, решение вопроса по водопонижению и водоотведению в поселках Плодопитомник и Лебяжье.

Итоги собрания подвел член первичной организации, председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов. Обращаясь к однопартийцам, он подчеркнул важность предстоящей конференции, подчеркнув, что она станет для партии "Единая Россия" официальным стартом выбор депутатов Барнаульской городской Думы.