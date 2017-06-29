В Барнауле экс-уфсиновец задержал наркомана, напавшего на 13-летнюю девочку

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю, у остановки на Павловском тракте к 13-летней девочке подошел парень и начал грубо к ней приставать. Александр Функ, который находился поблизости, сначала подумал, что это "разборки" знакомых людей и не обратил на это внимание. В это время девочка отбивалась от назойливых притязаний молодого человека. Но потом парень схватил девочку за волосы и попытался отобрать сотовый телефон. Подросток начала кричать.

Обернувшись на крики о помощи, Функ увидел, что злодей завладел телефоном девочки и пытается скрыться. Мужчина бросился за убегавшим. Подоспевшие прохожие помогли экс-уфсиновцу задержать неизвестного. Гражданина Функ передал в руки прибывшим на вызов сотрудникам патрульно-постовой службы.

Позже выяснилось, что нападавший был наркозависимым в стадии "ломки" и остро нуждался в очередной "дозе".

Функа полицейские наградили за профессионально грамотные действия, проявленные при задержании преступника.

Старший прапорщик Функ в уголовно-исполнительной системе прослужил более 12 лет: на должностях старшины роты розыска конвоирования и обеспечения УИН УВД Алтайского края, начальника склада вооружения, спецсредств и химического имущества отдела по конвоированию УФСИН России по Алтайскому краю. В 2004 году, в составе сводного отряда сотрудников УИС, выезжал в командировку на Северный Кавказ.