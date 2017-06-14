В Барнауле эвакуировали 12 человек из-за пожара в многоэтажке

На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны шел дым из окон верхнего этажа пятиэтажного дома. Он постепенно заполнял соседние квартиры и коридор. В работу немедленно включились звенья газодымозащитной службы.

Обследовав все этажи, по лестничным маршам огнеборцы вывели из задымленного подъезда жильцов, в том числе троих детей. Очевидцы сообщили, что в квартире, в которой начался пожар, могли находиться люди. Помощник начальника караула Николай Покроев дал команду развернуть пожарную автолестницу, вследствие чего из задымленной квартиры была спасена женщина, уже успевшая надышаться ядовитым дымом. Пострадавшую сразу передали работникам скорой медицинской помощи. Командир отделения Владимир Бахарев по лестничным маршам вывел еще троих жильцов, вовремя не эвакуировавшихся из дома.

В ликвидации пожара задействовали 7 человек личного состава пожарно-спасательной службы и 3 единицы пожарной и специальной техники.