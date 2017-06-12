В Барнауле глухонемая женщина украла кошелёк у бабушки на кассе

В Барнауле судили глухонемую женщину за кражу 2,5 тысяч рублей. Горожанка украла у бабушки кошелек на кассе.
Как altapress.ru сообщил помощник прокурора Ленинского района Барнаула Илья Бобырев, женщина пришла в магазин, в котором постоянно отоваривалась. Перед ней на кассе рассчитывалась пенсионерка, которая забрала покупки, но забыла кошелек. Женщина быстро схватила его и была такова. Однако она не подумала о том, что в магазине работали камеры. Через два дня злоумышленницу уже задержали.
Выяснилось, что женщина вовсе не испытывала нужду в деньгах, более того — живет в полной семье, с мужем и детьми. Она признала свою вину и возместила ущерб на стадии предварительного следствия. В суде женщина сказала, что ее "бес попутал", а муж провел с ней воспитательную беседу, после которой она раскаялась в содеянном. Примечательно, что пострадавшая пенсионерка на суд даже не явилась, получив свои деньги назад.
С учетом всех обстоятельств суд прекратил уголовное дело по примирению сторон.
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