В Барнауле горела квартира в многоэтажке

Вечером 13 мая в Барнауле пожарные тушили загоревшуюся квартиру в многоквартирном доме.
Пожарные. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле горел дом, 13 мая 2017. Фото: Barnaul22.
В Барнауле горел дом, 13 мая 2017. Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю.
По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании сообщение о возгорании поступило в 19.18. К 19.33 пожар ликвидировали. На место выезжали 7 человек и 3 единицы техники.
Очевидцы в Barnaul22 сообщили, что пожар произошел в доме на Энтузиастов 34. По их словам, пожарный рукав поднимали наверх с помощью троса, так как пожарная лестница попала в ДТП по дороге на вызов. Свидетели сообщают, что возгорание произошло на балконе квартиры на 7 этаже.
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