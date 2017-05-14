В Барнауле горела квартира в многоэтажке

Пожарные. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле горел дом, 13 мая 2017. Фото: Barnaul22. В Барнауле горел дом, 13 мая 2017. Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании сообщение о возгорании поступило в 19.18. К 19.33 пожар ликвидировали. На место выезжали 7 человек и 3 единицы техники.

Очевидцы в Barnaul22 сообщили, что пожар произошел в доме на Энтузиастов 34. По их словам, пожарный рукав поднимали наверх с помощью троса, так как пожарная лестница попала в ДТП по дороге на вызов. Свидетели сообщают, что возгорание произошло на балконе квартиры на 7 этаже.