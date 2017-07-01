В Барнауле горожане сами потушили огонь в автомобиле до приезда пожарных

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Происшествия

Сообщение о возгорании автомобиля в поступило в 18:54 по местному времени 30 июня. Это произошло в Железнодорожном районе города.

Огонь.
Огонь. Фото: altapress.ru.

В 18:59 пожарно-спасательные подразделения уже прибыли на место, однако оказалось, что автомобиль еже потушен. На происшествие выезжали 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

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