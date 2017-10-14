В Алтайском крае грандиозно завершился самый массовый летний футбольный сезон

Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Награждение победителей и призеров летних турниров, проводимых под эгидой "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". Фото: Олег Богданов, altapress.ru.

В нынешнем году Чемпионат Алтайского края по летнему мини-футболу стартовал в мае и завершился только в конце сентября. Его участниками были 50 команд. Особенностью этого сезона стало появление Премьер-лиги, объединившей в себе команды, пожелавшие играть в закрытом помещении спорткомплекса "Коммунальщик".

Остальные коллективы играли на полях стадиона Алексея Смертина. Все лето футбольное сообщество обсуждало, какая из лиг — "зальная" или "уличная" — сильнее. Выяснить это удалось только в ходе финала Кубка, в котором сошлись их серебряные призеры - "Хозмастер" и "Алтайкрайэнерго". Энергетики оказались сильнее — они представляют Премьер-лигу, игры которой проходили в зале.

Андрей Проскурин,

директор "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола":

Мне кажется, главной особенностью этого летнего сезона является серьезное омоложение команд. Футболисты, которым по 17-18 лет, сейчас на равных выступают с более опытными. Я думал, что настоящим открытием станет команда "Сибтехком" с хорошим подбором молодых игроков и выстроенной дисциплиной. Но по-настоящему ярко выстрелить удалось "Алтайкрайэнерго". Это тоже молодой и перспективный коллектив.

В "Лиге выходного дня" тоже кипели свои страсти. Сам по себе этот турнир в каком-то смысле уникальный. Несколько лет назад, когда он только создавался, сами организаторы не верили, что будет много желающих играть в футбол летом по субботам и воскресеньям. Но все оказалось наоборот. В этом году "ЛВД" объединила почти 50 команд.

Андрей Проскурин,

директор "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола":

Для меня меня большое открытие, что "Лига выходного дня" настолько популярна. Только истинные любители мини-футбола могут забыть о поездках на пляж, на дачу, в Горный и остаться в городе, чтобы выйти на футбольное поле. В последнее время уровень команд в "ЛВД" серьезно вырос. Многие коллективы усиливаются опытными и мастеровитыми игроками, чтобы решать поставленные задачи.

Нынешним летом в Чемпионате алтайской футбольной лиги 8 на 8 количество участников хоть и не увеличилось, зато накал страстей явно возрос. Команда "Горизонт-1991", выступающая в первом дивизионе и являющаяся "законодателем мод" в этой разновидности футбола, жаждала вернуть свой титул, отобранный в прошлом году молодым коллективом под названием "Зенит". Этим летом "Горизонт-1991" вновь оказался на первом месте, "зенитовцы" опустились на второе.

Открытием лета стал первый Чемпионат по мини-футболу среди женских команд. В соревнованиях, проходивших в один день, участвовали всего три команды. но организаторы уверены: уже этой зимой их будет гораздо больше. Турнир планируется перевести в ранг регулярных и проводить его в два круга.

К слову, до старта зимнего мини-футбольного сезона осталось совсем немного. Уже известно, что в Чемпионате Алтайского края примут участие 114 команд. Первые игры пройдут уже через неделю. Представители сильнейших дивизионов, супер-лиги и первой, начнут свой полугодовой футбольный марафон 28-29 октября.