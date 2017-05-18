В Барнауле хозяйка ломбарда стреляла по грабителю, но это не остановило злоумышленника

Эти планшеты были изготовлены по спецзаказу для Всероссийской сельхозпереписи-2016. Гаджеты перевозил грузовик Isuzu Elf. Преступник взломал кузов машины, когда та стояла припаркованной во дворе дома по улице Георгия Исакова.

Украденные планшеты он спрятал в лесу, а позже сбывал случайным прохожим и в комиссионках Барнаула и Новосибирска. Пока шло следствие было обнаружено только четыре планшета.

Во время расследования этого дела, пишет краевая прокуратура, также выяснилось, что этот неоднократно судимый ранее человек в декабре 2016 года ограбил ломбард на улице Антона Петрова. В время налета директор ломбарда стреляла из травматического пистолета по ногам злоумышленника, но тот все -таки разбил витрину молотком, откуда открыто похитил 15 цепочек, 11 браслетов и 25 колец, сделанных из серебра с золочением. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

Обвиняемого поймали в феврале 2017-го. За совершение кражи в особо крупном размере его могут посадить на 10 лет.