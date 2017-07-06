В Барнауле хулиганы ночью проткнули колеса у пяти припаркованных машин

Утром 6 июля владельцы пяти автомобилей, припаркованных у бойлерной по адресу улица Юрина, 208, обнаружили, что колеса их машин проткнули неизвестные.
На улице Юрина неизвестные проткнули колеса у пяти машин. 6 июля 2017 года. Фото: Кирилл Губанов vk.com/barneos22.
На улице Юрина неизвестные проткнули колеса у пяти машин. 6 июля 2017 года. Фото: Кирилл Губанов vk.com/barneos22.
Очевидцы в сообществе Barnaul22, предупреждают барнаульцев, что хулиганы орудуют в этом районе ночью.
Напомним, что в прошлом месяце в районе Черемушек неизвестные хулиганы повредили 9 автомобилей, припаркованных во дворах на улице Телефонной. Также в июне неизвестные обстреляли из пневматического оружия две машины: во дворе дома по адресу улица Балтийская, 4 и на парковке на парковке перед домом возле кафе "Лукошко" (улица Малахова, 138).
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