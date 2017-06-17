Видео и фотофакты. В Барнауле две иномарки улетели в кювет после столкновения

ДТП на шоссе Ленточный Бор. Фото: St Koks в vk.com/barneos22. ДТП на шоссе Ленточный Бор. Фото: Stas Pavlenko в vk.com/barneos22. ДТП на шоссе Ленточный Бор. Фото: Stas Pavlenko в vk.com/barneos22. ДТП на шоссе Ленточный Бор. Фото: St Koks в vk.com/barneos22.

По информации свидетелей происшествия, у Рено вырвано колесо с частью коробки передач. В ДТП также участвовал КамАЗ.

Проезжал мимо. Предполагаю, что седанчики поверили в себя и нырнули под КамАЗ во время обгона. Культура обгона хромает нынче.

На месте работает ГИБДД. Автомобили увез эвакуатор. Жертв в аварии нет.