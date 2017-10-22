В Барнауле ищут мужчину, который уехал на автомобиле Toyota Corona и пропал

Сергей Беляев был на автомобиле Toyota Corona, государственный номер C623ОН 22, сообщает "Инцидент Барнаул". Известно, что ранее мужчина из дома не пропадал, алкоголь не употребляет.



Приметы: рост 173 см, телосложение плотное, короткие седые волосы.

Был одет: черная ботинки, голубые джинсы, темная футболка, синий джемпер, темная куртка, кожаная кепка.

Все, кто знают о местонахождении пропавшего, либо видел его , просьба сообщить по телефону 02.