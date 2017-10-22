В Барнауле ищут мужчину, который уехал на автомобиле Toyota Corona и пропал

15 октября пропал 41-летний барнаулец Сергей Беляев. В 8:40 утра он уехал из дома по адресу улица Гущина, 185. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Сергей Беляев был на автомобиле Toyota Corona, государственный номер C623ОН 22, сообщает "Инцидент Барнаул". Известно, что ранее мужчина из дома не пропадал, алкоголь не употребляет.
Приметы: рост 173 см, телосложение плотное, короткие седые волосы.
Был одет: черная ботинки, голубые джинсы, темная футболка, синий джемпер, темная куртка, кожаная кепка.
Все, кто знают о местонахождении пропавшего, либо видел его , просьба сообщить по телефону 02.
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