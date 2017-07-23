В Барнауле ищут мужчину, который ушел из больницы

В Барнауле ищут пропавшего 65-летнего Владимира Башкатова, который ушел из больницы. О мужчине ничего не известно с 22 июля 2017 года. Сообщается, что он нуждается в медицинской помощи.

Пропавший Башкатов В.А. Приметы: рост 168-170 см;

телосложение худощавое;

волосы седые, с залысинами;

глаза голубые. Был одет: джинсовая безрукавка голубого цвета;

черные трико с лампасами;

черные сланцы. Особые приметы: шрам на правом виске, сутулость. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).