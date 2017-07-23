В Барнауле ищут мужчину, который ушел из больницы

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Жизнь

В Барнауле ищут пропавшего 65-летнего Владимира Башкатова, который ушел из больницы. О мужчине ничего не известно с 22 июля 2017 года. Сообщается, что он нуждается в медицинской помощи.

В лесу. Ели.
В лесу. Ели. Фото: СС0.
Пропавший Башкатов В.А.
Пропавший Башкатов В.А.

Приметы:

  • рост 168-170 см;
  • телосложение худощавое;
  • волосы седые, с залысинами;
  • глаза голубые.

Был одет:

  • джинсовая безрукавка голубого цвета;
  • черные трико с лампасами;
  • черные сланцы.

Особые приметы: шрам на правом виске, сутулость. 

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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