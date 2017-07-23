В Барнауле ищут мужчину, который ушел из больницы

В Барнауле ищут пропавшего 65-летнего Владимира Башкатова, который ушел из больницы. О мужчине ничего не известно с 22 июля 2017 года. Сообщается, что он нуждается в медицинской помощи.
Приметы:
- рост 168-170 см;
- телосложение худощавое;
- волосы седые, с залысинами;
- глаза голубые.
Был одет:
- джинсовая безрукавка голубого цвета;
- черные трико с лампасами;
- черные сланцы.
Особые приметы: шрам на правом виске, сутулость.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.