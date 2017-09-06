В Барнауле ищут мужчину со шрамом и татуировкой на плече

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В Барнауле разыскивают 36-летнего Алексея Подобреева из Гоньбы. Мужчина пропал 2 сентября, сообщает "Лиза Алерт".

На дороге между Гоньбой и Научным городком. 11 апреля 2011 года.
На дороге между Гоньбой и Научным городком. 11 апреля 2011 года. Фото: Андрей Никитин.
Пропавший А. Подобреев.
Пропавший А. Подобреев.

Приметы:

  • рост 180 см;
  • телосложение среднее;
  • волосы русые;
  • глаза серые.

Был одет:

  • красная куртка;
  • камуфляжный комбинезон;
  • зелёные сапоги.

Особые приметы:

  • шрам над левой бровью;
  • татуировка на левом плече.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по номеру 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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