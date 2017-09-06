В Барнауле ищут мужчину со шрамом и татуировкой на плече

В Барнауле разыскивают 36-летнего Алексея Подобреева из Гоньбы. Мужчина пропал 2 сентября, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы:
- рост 180 см;
- телосложение среднее;
- волосы русые;
- глаза серые.
Был одет:
- красная куртка;
- камуфляжный комбинезон;
- зелёные сапоги.
Особые приметы:
- шрам над левой бровью;
- татуировка на левом плече.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по номеру 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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