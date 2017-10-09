В Барнауле ищут мужчину в черных сланцах

В Барнауле ищут 27-летнего Константина Петрова,чье местонахождение неизвестно с 8 октября. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи, сообщают волонтеры "Лиза Алерт".
Приметы:
- рост 176-178 см;
- телосложение среднее;
- волосы светло-русые;
- глаза серо-голубые.
Был одет:
- вязаный чёрный свитер;
- тёмно-синяя футболка;
- чёрные спортивные штаны;
- чёрные сланцы.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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