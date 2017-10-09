В Барнауле ищут мужчину в черных сланцах

Сегодня, 08:06.
Происшествия

В Барнауле ищут 27-летнего Константина Петрова,чье местонахождение неизвестно с 8 октября. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи, сообщают волонтеры "Лиза Алерт".

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.
Константин Петров.
Константин Петров

Приметы:

  • рост 176-178 см;
  • телосложение среднее;
  • волосы светло-русые;
  • глаза серо-голубые.

Был одет:

  • вязаный чёрный свитер;
  • тёмно-синяя футболка;
  • чёрные спортивные штаны;
  • чёрные сланцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Загрузка...
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров