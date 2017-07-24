В Барнауле ищут очевидцев ДТП, в котором пострадала женщина

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Сегодня, 18:48.
Происшествия

ГИБДД Барнауле разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло 23 июля в 19.30 на улице Петра Сухова в районе дома №18. Неизвестный сбил 33-летнюю женщину и скрылся с места происшествия.

Машина, автодиски.
Машина, автодиски. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Марка автомобиля и его внешность неизвестны.

Всех, кто что-либо знает об этом происшествии просят позвонить по телефонам: 393-605, 391-090, 393-555 или 02.

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