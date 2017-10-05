В Барнауле ищут пенсионера в черном

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В Барнауле волонтеры "Лиза Алерт" ищут 84-летнего Петра Зайцева. Мужчина ушел из дома 3 октября в неизвестном направлении. UPD: найден, жив.

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

По данным поискового отряда, мужчина дезориентирован и может нуждаться в медицинской помощи.

Петр Зайцев.
Петр Зайцев

Приметы:

  • рост 165 см;
  • телосложение среднее;
  • волосы тёмные с проседью;
  • глаза карие.

Был одет:

  • чёрная вязаная шапка с голубыми отворотами;
  • чёрная куртка с серо-белыми вставками по бокам;
  • чёрные штаны;
  • чёрные сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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