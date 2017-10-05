В Барнауле ищут пенсионера в черном

В Барнауле волонтеры "Лиза Алерт" ищут 84-летнего Петра Зайцева. Мужчина ушел из дома 3 октября в неизвестном направлении. UPD: найден, жив.
По данным поискового отряда, мужчина дезориентирован и может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы:
- рост 165 см;
- телосложение среднее;
- волосы тёмные с проседью;
- глаза карие.
Был одет:
- чёрная вязаная шапка с голубыми отворотами;
- чёрная куртка с серо-белыми вставками по бокам;
- чёрные штаны;
- чёрные сапоги.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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