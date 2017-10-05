В Барнауле ищут пенсионера в черном

По данным поискового отряда, мужчина дезориентирован и может нуждаться в медицинской помощи.

Петр Зайцев

Приметы:

рост 165 см;

телосложение среднее;

волосы тёмные с проседью;

глаза карие.

Был одет:

чёрная вязаная шапка с голубыми отворотами;

чёрная куртка с серо-белыми вставками по бокам;

чёрные штаны;

чёрные сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).