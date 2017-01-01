В Барнауле ищут водителя, который сбил трёхлетнего ребёнка и скрылся

5 февраля в 13.30 в Барнауле на ул. Солнечная Поляна, в районе дома №49 сбили 3-летнего ребенка. Водитель покинул место происшествия. Ребенок получил травмы.
Группа по розыску ОБДПС ГИБДД УМВД России по Барнаулу просит помочь в поиске виновника. За рулем предположительно находился мужчина 30-ти лет, водил автомобиль иностранного производства, кузов седан, цвет белый, правостороннее расположение руля.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить по телефону: 393-605, 393-548 либо в дежурную часть: 391-090, 393-555.
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