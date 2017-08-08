В Барнауле из окна квартиры выпала двухлетняя девочка

В Барнауле произошел очередной случай падения ребенка из окна. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
4 августа 2017 года из балконного окна квартиры на втором этаже выпала 2-летняя девочка, которая была оставлена без должного внимания со стороны взрослых. В отсутствие матери, она облокотилась на москитную сетку и упала.
Аналогичный случай произошел 25 июля в Бийске — с первого этажа упал 4-летний мальчик. Родители находились в другой комнате.
А 29 июля в Октябрьском районе Барнаула произошло сразу два подобных случая. Из окна квартиры на втором этаже упал 3-летний мальчик, а с пятого этажа упала полуторогодовалая девочка. Находящаяся в квартире бабушка отвлеклась. Ребенок залез на кресло, сам открыл окно и выпал.
Все дети получили телесные повреждения и нуждались в экстренной медицинской помощи.
Причинами подобных происшествий является, как правило, беспечность родителей, считают в ведомстве. Нередко дети остаются без их присмотра, играя возле окон и стеклянных дверей. Еще одна причина — использование москитных сеток без соответствующей защиты. Дети выпадают вместе с этими сетками.
Справка
В 2017 году в Барнауле, Бийске и Рубцовске зарегистрировали более 10 случаев падения детей из окон. В 2016 году таких случаев было всего три.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.