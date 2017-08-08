В Барнауле из окна квартиры выпала двухлетняя девочка

4 августа 2017 года из балконного окна квартиры на втором этаже выпала 2-летняя девочка, которая была оставлена без должного внимания со стороны взрослых. В отсутствие матери, она облокотилась на москитную сетку и упала.

Аналогичный случай произошел 25 июля в Бийске — с первого этажа упал 4-летний мальчик. Родители находились в другой комнате.

А 29 июля в Октябрьском районе Барнаула произошло сразу два подобных случая. Из окна квартиры на втором этаже упал 3-летний мальчик, а с пятого этажа упала полуторогодовалая девочка. Находящаяся в квартире бабушка отвлеклась. Ребенок залез на кресло, сам открыл окно и выпал.

Все дети получили телесные повреждения и нуждались в экстренной медицинской помощи.

Причинами подобных происшествий является, как правило, беспечность родителей, считают в ведомстве. Нередко дети остаются без их присмотра, играя возле окон и стеклянных дверей. Еще одна причина — использование москитных сеток без соответствующей защиты. Дети выпадают вместе с этими сетками.

Справка

В 2017 году в Барнауле, Бийске и Рубцовске зарегистрировали более 10 случаев падения детей из окон. В 2016 году таких случаев было всего три.