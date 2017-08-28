В Барнауле из окна выпал пятилетний мальчик

Днем 27 августа 2017 года из окна второго этажа многоквартирного дома в Центральном районе Барнаула выпал 5-летний мальчик. Ребенка с травмами доставили в городскую больницу. Он находится в палате интенсивной терапии.
Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, что женщина оставила трех своих малолетних детей одних в квартире. В отсутствие взрослых малыш открыл окно и выпал, не удержав равновесие.
По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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