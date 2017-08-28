В Барнауле из окна выпал пятилетний мальчик

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, что женщина оставила трех своих малолетних детей одних в квартире. В отсутствие взрослых малыш открыл окно и выпал, не удержав равновесие.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.