В Барнауле из-за аварии трубопровода временно отключат отопление в 16 домах

В "Сибирской генерирующей компании" сообщили, что повреждение на трубопроводе было обнаружено 11 февраля, но из-за низкой температуры воздуха, чтобы не оставлять барнаульцев без тепла в выходные дни, специалисты приняли решение устранить порыв после улучшения погодных условий.

Для проведения качественного ремонта энергетики вынуждены остановить подачу горячей воды и отопления для 16 жилых домов в границах улиц Малахова, Титова, Глушкова и проспекта Космонавтов. Отключение продлится от 6 до 8 часов.