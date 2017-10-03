В Барнауле из-за порванного водопровода затопило улицу

Вечером 2 октября в Барнауле затопило переулок Малый Прудской. Видео опубликовали очевидцы в Barnaul22.
Сообщается, что на улице порвался водопровод и вода вышла на поверхность. Малый Прудской оказался затоплен до завода АЗА.
Вечером 2 октября в Барнауле затопило переулок Малый Прудской. Видео опубликовали очевидцы в Barnaul22.
Сообщается, что на улице порвался водопровод и вода вышла на поверхность. Малый Прудской оказался затоплен до завода АЗА.
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