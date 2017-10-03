В Барнауле из-за порванного водопровода затопило улицу

Сегодня, 09:09.
Происшествия

Вечером 2 октября в Барнауле затопило переулок Малый Прудской. Видео опубликовали очевидцы в Barnaul22.

Потом на Малом Прудском переулке.
Потом на Малом Прудском переулке. Фото: vk.com/barneos22.

Сообщается, что на улице порвался водопровод и вода вышла на поверхность. Малый Прудской оказался затоплен до завода АЗА.

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