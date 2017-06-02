Фотофакты. В Барнауле из-за пожара остановилось движение трамваев на улице Северо-Западной

В Барнауле загорелся трамвай. 2 июня 2017 года. Фото: Елена Балыко vk.com/barneos22. В Барнауле загорелся трамвай. 2 июня 2017 года. Фото: Таня Стопорева vk.com/barneos22. В Барнауле загорелся трамвай. 2 июня 2017 года. Фото: Анастасия Мещерякова vk.com/barneos22.

Так же на месте аварии оборвалась контактная линия. Встало движение трамваев в обе стороны, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.

Напомним, что ранее 2 июня в Бийске трамвай сошел с рельсов и врезался в фуру.