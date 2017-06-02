Фотофакты. В Барнауле из-за пожара остановилось движение трамваев на улице Северо-Западной

2 июня в Барнауле загорелся трамвай. Пожар произошел на перекрестке улиц Северо-Западной и Смирнова.
В Барнауле загорелся трамвай. 2 июня 2017 года. Фото: Елена Балыко vk.com/barneos22.
В Барнауле загорелся трамвай. 2 июня 2017 года. Фото: Таня Стопорева vk.com/barneos22.
В Барнауле загорелся трамвай. 2 июня 2017 года. Фото: Анастасия Мещерякова vk.com/barneos22.
Так же на месте аварии оборвалась контактная линия. Встало движение трамваев в обе стороны, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.
Напомним, что ранее 2 июня в Бийске трамвай сошел с рельсов и врезался в фуру.
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